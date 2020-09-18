صور .. وزير الأوقاف يزف بشرى سارة لأهالى البحر الأحمر

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بعمل خصم 20% على السجاد المنزلى و10% على الأثاث المنزلى، بمعارض مدينة الحرفيين بالغردقة، لمدة شهر بمناسبة احتفالات أكتوبر، وافتتاح المرحلة الأولى بالمدينة، فيما تم التنفيذ على الفور.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأعمال المرحلة الثانية من أعمال مدينة الحرفيين بالغردقة، بحضور عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر. كما شدد وزير الأوقاف على العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بضرورة مضاعفة الجهد، لافتتاح الجزء الأول من المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين، بواقع نحو 300 ورشة ووحدة حرفية وإدارية فى العيد القومى للمحافظة.

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