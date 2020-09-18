وتأتى المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وقال مدير إحدى السلاسل التجارية: "إحنا سعداء بالمشاركة فى المبادرة، وسعداء إننا تحت كلمة مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية رئيس الجمهورية"، وأضاف آخر: "وفرنا جميع السلع المختلفة وبأسعار مناسبة جدًا". فى حين قال أحد المواطنين: "الحاجة فى المعرض أسعارها أحسن، وكل الحاجات موجودة من ملابس ومستلزمات وأدوات مدرسية"، وأضاف آخر: "المبادرة لمسنا فيها رخص الأسعار، وبنشكر الرئيس ووزارة الداخلية"، ليتابع آخر: "المبادرة جيت فى الوقت المناسب مع فتح المدارس". وعلقت طفلة قائلة: "بشكر الرئيس السيسى على المبادرة الحلوة دى، اللى بتخلينا نجيب حاجات كويسة ورخيصة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. مواطنون يشيدون بمبادرة توفير مستلزمات المدارس : شكرا للرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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