بعد إخلاء سبيلهما.. الطفولة والأمومة: جلسات ارشاد أسري لـ أحمد وزينب

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للنائب العام لإصداره أمر بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" اعمالا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفلة الصغيرة، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا.

وفي هذا السياق تتوجه الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص التقدير والامتنان للنائب العام لحرصه دائما على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حمايتهم.

وأضافت السنباطي أنه تم تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

وأكدت السنباطي أنه سيتم المتابعة الدورية للطفلة لضمان سلامتها وتحقيق سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، لافتة إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات ارشاد أسري للأب والأم لتوجيههم نحو أساليب ومباديء التربية الايجابية.