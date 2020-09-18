خوارج العصر| فيديو من القوات المسلحة لكشف الوجه الحقيقي للعناصر الإرهابية

واشتمل الفيديو أيضا على محاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، من أجل زعزة الاستقرار في مصر، والتي بدأت مع تولي جماعة الاخوان الإرهابية مقاليد الحكم في عام 2012، والتي استطاع المصريون ازاحة تلك الجماعة عن الحكم في ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013.
وظهر في الفيديو أيضا محاولات الجماعات الإرهابية، لفصل سيناء عن مصر وجعلها إمارة إسلامية، لكن حلمهم المزعوم لم يتحقق بفضل القوات المسلحة والشرطة، حيث واجهوا جماعات الظلام وكبدوهم خسائر فادحة طوال السنوات الماضية.
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