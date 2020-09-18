انتخاب ميشيل عبس أمينا لمجلس كنائس الشرق الأوسط خلفا لثريا بشعلاني

انتخبت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أمينا جديدا بعد انتهاء مدة الأمين الحالي، كما انتخبت اللجنة أمينا مشاركا عن الكنيسة الكاثوليكية.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعا الكترونيا عبر تطبيق زووم بسبب جائحة كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع من مصر عن الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الانبا بنيامين ونيافة الانبا توماس والدكتور جرجس صالح، وعن الكنيسة الكاثوليكية الانبا كيرلس وليم، وعن الكنيسة الإنجيلية القس رفعت فتحي والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية ونيافة المطران نيقولاس أنطونيو.

وخلال الاجتماع انتخبت اللجنة الدكتور ميشيل عبس امينا عاما للمجلس، خلفا للدكتورة ثريا بشعلاني، التي انتهت مدتها كامينا لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

كما انتخبت اللجنة أيضا الدكتور جابي هاشم أمينا عاما مشاركا بمجلس كنائس الشرق الاوسط عن الكنيسة الكاثوليكية.