نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 سبتمبر.. "الرياضة" تقيم حفل ختام مبادرة تحدي الشباب 2020 في المقال التالي
وفي هذا السياق أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر وتوفير كافة السبل المستدامة لهم من أجل تنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الاعمل لدي الشباب وتدريبهم علي المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات في مجال ريادة الاعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتدريب وتأهيل الشباب علي مستوي كافة المحافظات لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "صبحي"، أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف إلي تدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة والبرامج التى تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.
يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في عشرة محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية بالإضافة الي تنفيذ 11معسكر وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة علي المستوي العالمي في المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالميةوستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الاعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 24 سبتمبر.. "الرياضة" تقيم حفل ختام مبادرة تحدي الشباب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.