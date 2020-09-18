نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. وائل غنيم يفضح قطر: عرضوا عليا ١٠٠ ألف دولار لهذا السبب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجر وائل غنيم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن قطر عرضت عليه ١٠٠ ألف دولار في ٢٠١١ ليلقي كلمة عبر احدى الجامعات.
وتابع خلال مقطع فيديوه: القطريين بعد 2011، عرضوا عليا 100 ألف دولار، علشان ألقي كلمة في الجامعة لمدة ساعة، أنا عمري ما اتعرض عليا 100 ألف دولار عشان ألقي كلمة، وأقصى مبلغ أخدته 10 آلاف دولار، عشان أقول كلمه، وبيبقى كلام بيزنس، فرفضت ساعتها عشان المبلغ كبير وهيهزني".
وقال إنه كان يدفع من أمواله لدعم صفحة "كلنا خالد سعيد"، ولم يتلق أي أموال من الخارج "كنت بدفع فلوس من جيبي ووقتي ومجهودي، عشان صفحة كلنا خالد سعيد".
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