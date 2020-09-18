فيديو .. وزير الأوقاف : الكرم فطرة إنسانية لدى أصحاب الطباع السليمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكرم فطرة دينية وإنسانية راسخة، مشيرا إلى أنه عندما ننظر فى التاريخ الإنسانى نجد أن الكرم فطرة إنسانية لدى أصحاب الطباع السليمة.





وأضاف جمعة، خلال برنامج "حديث الروح"، عبر القناة الأولى، أنه يقول الحق سبحانه وتعالى: "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فى كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم".

وتابع الوزير: "يقول النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - ما من يوم إلا وينادى ملكان يقول أحدهما اللهم أعطى منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطى ممسكا تلفا"، كما يقول النبى محمد: "حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء".

وأوضح جمعة: يقولون الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، أما البخيل فبعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، والبخل سوء ظن بالله عز وجل.

واختتم كلمته، بضرورة أن تقدم النفس ما تحب أن تراه فى الآخرة، قائلا: "نسأل الله أن يحسن فطرتنا السوية دينيا وإنسانيا، وأن يرزقنا كرم النفس وكريم الأخلاق".