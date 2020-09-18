قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية الزلازل المتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة تكريت اليونانية، فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة بقوة 5.8 ريختر، وبعمق 40 كيلو، موضحًا أنه شعر به سكان مدينة الإسكندرية ومطروح والقاهرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية ومطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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