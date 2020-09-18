لميس جابر تحكى قصة نبش قبور الفاطميين وإلقاء رفاتهم فى «المزابل»

وأضافت جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية، الحياة اليوم، أنه بعد نهاية الدولة الفاطمية حكم مصر المماليك، وأوضحت أنه كان من بينهم الأمير جهاركس الخليلى، وهو أمير الذى خرج عن السياق، لأنه انتهك حرمة قبور الدولة الفاطمية بهدف بناء "خان الخليلى" عن طريق إلقاء عظام الفاطميين فى المزابل، ما يؤكد استمرار الحقد بين المماليك والفاطميين الذى استمر لعقود.

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