فيديو .. أحد ضباط حرس الحدود : بنطلع بنية الجهاد فى سبيل الله وممكن منرجعش

روى العميد أشرف عبدالعزيز، الضابط بقوات حرس الحدود، بعض قصص البطولات التى خاضها، مؤكدًا أنهم فى إحدى المرات تلقوا معلومات عن تهريب مجموعة من الأشخاص مخدرات من الجانب الغربى للشرقى، معلقًا: "تحركت دورية فى اتجاه المهربين".





وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن سيارتين تمكنتا من اختراق الجانب الغربى إلى الشرقى، وتم تتبعهما وضبطهما. وأوضح أنه أثناء التعامل مع العناصر المهربة أصيب بـ5 طلقات، مضيفًا: "الحمد لله تم ضبط المهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر، وجرى تقديمهم للمحاكمة". وأشار إلى أن الدورية فى منطقة بحر الرمال تستمر من أسبوعين إلى شهر كامل، وتكون الدوريات بالتناوب، مضيفًا: "إحنا بنطلع بنية الجهاد فى سبيل الله، وبنتوقع أى شىء، وفيه زملاء لينا أصيبوا وآخرين استشهدوا، إحنا بنبقى عاملين حسابنا إننا ممكن منرجعش".

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