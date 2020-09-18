شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول نقابة الصحفيين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين قرار مجلس رقم (1) لسنة ۲۰۲۰ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٠ ، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، القرارات الآتية:

أولا:- الموافقة على اخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان، بقرار هيئة التأديب بالنقابة، الصادر بشطب كل من عماد الدين أديب، واسامة خليل، من جميع جداول النقابة، ومطالبة المجلس والهيئة، باخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة؛ لمنعهما من ممارسة المهنة بشكل كامل؛ تجنبا لتطبيق ما ورد من عقوبات في المادة 115 من قانون النقابة رقم 16 لسنة ۱۹۷۰.

ثانيا: على جميع الادارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .