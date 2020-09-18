المصرية للاتصالات تتقدم بطلب للحصول على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي (2600 ميغاهرتز) بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وذكرت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا يأتي في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.
وأكدت الشركة أنها تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مُقدِم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مُقدِم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
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