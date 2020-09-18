بيان للبحوث الفلكية بشأن الهزة الأرضية : على بعد 465 كيلومترا من مطروح

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بياناً بشأن "الهزة الأرضية"، التى شعر بها بعض سكان المحافظات بمصر، منذ قليل.





وقال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس "المعهد"، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم الجمعة، هزة أرضية بالبحر الأبيض المتوسط بجزيرة كريت، على بعد 465 كيلومترا من مدينة مرسى مطروح. وأضاف "القاضى"، فى البيان، أن الهزة كانت اليوم، فى تمام الساعة 6 مساءً و28 دقيقة و11 ثانية بالتوقيت المحلى بمصر، وكانت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 45 كيلومترًا. وأشار رئيس "المعهد"، إلى أن "الهزة"، وقعت فى خط عرض 35.17 شمالاً، وخط طول 25.24 شرقاً، وشعر بها بعض سكان الإسكندرية والساحل الشمالى.

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