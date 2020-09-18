هانى الناظر يزف بشرى سارة للمتعافين من كورونا





قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن دراسة علمية حديثة أجريت على 1200 شخص بعد شفائهم من كورونا ، أوضحت أن 90٪؜ منهم أصبحوا يحملون أجساما مضادة ضد فيروس كورونا المستجد مباشرة بعد شفائهم.

وأوضح الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الدراسة تعطى أملًا كبيرًا فى إمكانية أن المصاب بعد شفائه قد يحمل مناعة فترة طويلة ضد المرض تحميه من احتمال الإصابة مرة أخرى. واختتم قائلاً: "التفاؤل حلو والعلم أحلى وكل يوم فى أمل جديد والأمل دائمًا فى الله كبير".

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