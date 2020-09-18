رئيس البنك الزراعي: ملتزمون بتقديم سبل الدعم للعملاء بمرونة كاملة

صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك ملتزم بتقديم كافة سبل الدعم لعملائه بعد إنتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية والتي تنتهي في شهر سبتمبر الجاري، حيث قام البنك الزراعي خلال الستة أشهر الماضية بوقف كافة مطالبات الاقساط او المستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على عملائه إعتبارًا من 16 /3 /2020 تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وأضاف أنه تنفيذًا لتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فإن البنك الزراعي سوف يقوم بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائه واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقًا لقدرتهم على السداد ووفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطًا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.