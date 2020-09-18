غلق جزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام 

وذلك لتنفيذ اعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم وذلك لمده 7 ايام ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت الموافق 19 / 9 / 2020 وحتى الساعه 11 مساء يوم الجمعه الموافق 25 / /9 2020 على ان تكون الاعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركه المروريه.

وأوضحت محافظه الجيزه، بأن الإدارة العامه لمرور الجيزه، بالتنسيق مع الشركه المنفذه قامت بنشر اللوحات الارشاديه والمروريه وكافه المساعدات الفنيه بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المروريه بمساعدة قائدي المركبات و تفادي حدوث اي تكدسات مرورية.