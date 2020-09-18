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غلق جزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام 

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام  في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظه الجيزه، أنه في اطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى  1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، فسوف يتم اجراء غلق جزئى (استقطاع حارة مروريه فقط بجوار رصيف ) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 متر في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم.
وذلك لتنفيذ اعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم وذلك لمده 7 ايام ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت الموافق 19 / 9 / 2020 وحتى الساعه 11 مساء يوم الجمعه الموافق 25 /  /9 2020 على ان تكون الاعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركه المروريه.

وأوضحت محافظه الجيزه، بأن الإدارة العامه لمرور الجيزه، بالتنسيق مع الشركه المنفذه قامت بنشر اللوحات الارشاديه والمروريه وكافه المساعدات الفنيه بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المروريه بمساعدة قائدي المركبات و تفادي حدوث اي تكدسات مرورية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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