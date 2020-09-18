فيديو : مليون قرص مخدر .. أحد أبطال حرس الحدود يروى كواليس أكبر عملية تهريب

روى الرائد محمود مغازى، الضابط بقوات حرس الحدود، تفاصيل إصابته فى أحد العمليات، لافتًا إلى أن أحد العناصر المهربة أطلق عليهم النار، وحينها أصيب بطلق نارى فى ذراعه، مضيفًا: "ربنا أكرمنا وقدرنا نضبطهم وتم ضبط مليون و4 آلاف قرص مخدر و1150 كيلو جرام لجوهر الحشيش".





وأضاف مغازى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن إحدى الضبطيات تمكنت من ضبط 509 قطع سلاح نارى على حدود بحر الرمال من الجهة الشمالية الغربية. وأوضح أن قوات حرس الحدود تبادلت إطلاق النار مع العناصر المهربة وهو ما أجبرهم على العودة فى اتجاه الغرب، وأثناء العودة انقلبت إحدى السيارات ليتم ضبط السيارة وحصر ما بها من سلاح.

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