صور .. وزيرة التعاون الدولى تتفقد محطة التعبئة والتغليف فى الأقصر

وتفقدت المشاط، المركز التدريبى للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا"، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، حيث تم إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما فى تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن المحطتين ساهمتا فى تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات فى الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا فى عمل ربط تسويقى فى محافظات سوهاج والأقصر وأسوان، من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية "هيا" و67 من خريجى جامعة جنوب الوادى على مجال التسويق الإلكترونى، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.

والتقت وزيرة التعاون الدولى، محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ومسؤولى جمعية هيا، وتستأنف غدا تفقدها للمشروعات التنموية المختلفة فى قطاع الزراعة، بمشاركة وفد الوزارة ومسؤولى برنامج الأغذية العالمى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.