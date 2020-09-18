البيئة : فحص عوادم 7193 سيارة والتفتيش على 1576 منشأة

نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية، لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.





وتأتى هذه الحملات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 7193 سيارة حتى الأن، حيث تبين مطابقة عدد 5707 سيارة ومخالفة 1486 منها للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة "الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية"، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 1576 منشأة صناعية حتى الأن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة 230 وتوقف 1191 عن العمل ومخالفة 155 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالى ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، قد بلغ إلى ما يقرب من 66 ألف طن حتى تاريخه، من خلال مواقع التجميع المدعومة من وزارة البيئة أو المفتوحة من قبل الأهالى.

كما حررت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة، 21 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات، باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر، لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح، طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوى، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1751 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية، بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين، من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيسبوك والخط الساخن إلى 43 بلاغا، تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفورى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 صباحا إلى 9 مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528.