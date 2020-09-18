فيديو .. شوقى علام : حب الوطن فطرة لا تكون إلا عند الأسوياء

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان محبًا حبًا شديدًا لمكة المكرمة على الرغم مما فعله أهلها به. وأوضح مفتى الجمهورية، أن حب الوطن فطرة فطر الله عليها الناس، لافتًا إلى أن حب الوطن فطرة لا تكون إلا عند الأسوياء.

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