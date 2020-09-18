تفاصيل زلزال الإسكندرية منذ قليل والذي بلغت قوته 5.8 ريختر وشعر به سكان محافظات أخرى

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت البحوث القومية للزلازل التي تتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية أن زلزال الإسكندرية الذي شعر به سكان المحافظة مساء اليوم كان مصدره جزيرة تكريت وبقوة 5.8 بمقياس ريختر.

تفاصيل زلزال الإسكندرية منذ قليل والذي بلغت قوته 5.8 ريختر

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي أن زلزال اليوم وقع في تمام الساعة السادسة و28 دقيقة مساء الجمعة، وكان بجزيرة تكريت اليونانية وعلى عمق 40 كيلو متر، وأكد أنه لم يرد أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

ووفق بعض الصحف المصرية فإن زلزال الإسكندرية شعر به سكان 3 محافظات وهم القاهرة ومطروح والإسكندرية، دون أي خسائر.

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وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.

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