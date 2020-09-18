وأضاف شوقى، خلال برنامج "المصرى أفندى" عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أن الوزارة تسعى لتأهيل جيل جديد من الطلاب يستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة، لافتًا إلى أنه من الضرورى تعليم التلاميذ فكرة البحث.
وأوضح أن التعليم أون لاين أصبح أمرا واقعيا حتى لو انتهت أزمة كورونا، مؤكدًا أن مكانة التعليم فى مصر زادت عشرات الدرجات بعد النجاحات التى حققتها الفترة الماضية.
وتابع: "الخوف عند أولياء الأمور اللى مفرمل قدرتنا على إنقاذ الأولاد، ومفيش استبدال المدرسة بالأون لاين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. طارق شوقى : خوف أولياء الأمور اللى مفرمل قدرتنا على إنقاذ الطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.