فيديو .. طارق شوقى : خوف أولياء الأمور اللى مفرمل قدرتنا على إنقاذ الطلاب

وأضاف شوقى، خلال برنامج "المصرى أفندى" عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أن الوزارة تسعى لتأهيل جيل جديد من الطلاب يستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة، لافتًا إلى أنه من الضرورى تعليم التلاميذ فكرة البحث.

وأوضح أن التعليم أون لاين أصبح أمرا واقعيا حتى لو انتهت أزمة كورونا، مؤكدًا أن مكانة التعليم فى مصر زادت عشرات الدرجات بعد النجاحات التى حققتها الفترة الماضية.

وتابع: "الخوف عند أولياء الأمور اللى مفرمل قدرتنا على إنقاذ الأولاد، ومفيش استبدال المدرسة بالأون لاين".