قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يتلقون دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، مضيفًا: "لو أن الدولة تعادى الدين لكانت هذه المؤسسات أول المتضررين ولنضبت مواردها".





وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "أنا فى شهادة أمام التاريخ وأمام الله، لم أطلب طلبًا من الدولة المصرية إلا ووجدته مجابًا". وأكد مفتى الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم للمؤسسات الدينية ويتمثل هذا الدعم فى مجالات عديدة، مشيدًا بالكنيسة المصرية والتى وصف بالوطنية والتى لها كل التقدير والاحترام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. المفتى عن دعم الدولة : لم أطلب طلبا إلا ووجدته مجابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.