فيديو .. الباز : هناك مؤامرة حقيقية ضد مصر

وأوضح الباز خلال حديثه ببرنامجه "آخر النهار" مساء اليوم الجمعة، الذى يعرض على فضائية النهار، أن هناك مؤمرات تقودها دول معادية ضد مصر، مؤكدا أن الخوف على مصر من الخطر الداخلى أكثر من الخارجى بسبب وجود أشخاص لديهم الاستعداد للانسياق وراء دعوات الكذب.
وذكر أنه عندما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الملامح الأساسية لاستهداف الدولة المصرية، فوجئنا بخروج أردوغان عقب صلاة الجمعة اليوم وإدلائه بتصريحات غريبة هدفها غزل صريح لمصر.
وعرض الباز تقريرا منشورا على موقع "العربية"، يؤكد عدم رد مصر على طلب تركيا لعقد لقاء أمنى بين تركيا ومصر.
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