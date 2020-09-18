عاجل.. إكسترا نيوز: الإخوان صوروا خروج مصلين من مسجد بالسويس على أنه مظاهرة

وأشارت القناة إلى أن مجموعة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم خمسة، تجمعوا أمام أحد المساجد بعد الصلاة، فى السويس، ورددوا بعض الهتافات، إلا أنهم لم يلاقو استجابة من المصلين الخارجين من المسجد، فانسحبوا.
وأضافت أن صفحة "رصد" الإخوانية، استغلت ذلك المشهد وحاولت تصويره على أنه تظاهرة ضد الحكومة والدولة، فى السويس.
وتعليقا على ذلك المشهد، قال الكاتب الصحفى، محمود الشناوى، إن جماعة الإخوات تنشر الإشاعات والأكاذيب، وتحاول رسم صورة ذهنية باطلة، عبر وسائل الإعلام، والكتائب الإلكترونية التابعة لها.
وأضاف، فى مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": يستغل الإخوان أى مجموعة ولو صغيرة ثم يلتقطوا الصور ويدعو أن هناك مظاهرة، ويحدث هذا مع أى تجمع مع مشجعى كرة القدم أو أى مجموعة على المقاهى أو غيرها.
وتابع الشناوى أنه وفقا لدراسات علمية أجريت خارج مصر، ثبت أن مصر الدولة رقم واحد، التى تتعرض لأكبر كمية من الأكاذيب والإشاعات.
وتابع الشناوى أن التقنيات التى تستخدمها الجماعات الإرهابية، يقع تحت سيطرتها بعض الغافلين، والذين ربما يدفعهم لذلك صعوبة الظروف المعيشية، فيقع رهينة تلك الأكاذيب.
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