ردا على أكاذيب الإخوان.. المنتجة مها سليم: "المتحدة" كيان يوزاى قطاع الإنتاج وصوت القاهرة

قالت المنتجة مها سليم إن ما نشرته قنوات الجزيرة الإخوانية حول احتكار السوق الفنى فى مصر لا أساس له من الصحة، وهى محاولة لإفساد المشهد كما اعتادوا، مؤكدة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى كيان يتساوى مع كيانات كانت موجودة مثل قطاع الإنتاج فى التليفزيون المصرى، وصوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامى.

وأضافت مها سليم، فى تصريح لـ"صوت الأمة": "لا أرى احتكارا على الإطلاق فى المشهد الفنى فى مصر، والمنتجون يقدمون أعمالهم سواء بالشراكة مع المتحدة أو بمفردهم".

وأوضحت مها سليم أنها أنتجت عددا من الأعمال خلال تواجد الشركة المتحدة فى المشهد الفنى منها "شبر مية" بالشراكة مع المتحدة، وأذيع مسلسلها وتم بيعه عن طريقهم، واصفة التعاون مع المتحدة بـ"الهايل".

وردت على قناة الجزيرة الذى ادعت كذبًا أن المنتجين لا يعملون قائلة: "أنا بشتغل وجمال العدل بيشتغل وطارق الجناينى بيشتغل وممدوح شاهين بيشتغل، وكل المنتجين فى مصر شغالين".

وتابعت المنتجة مى سليم: "ليس شرطا أن يلاقى أى عمل إقبال القنوات، قد يكون العمل غير مناسب سواء لمحتواه أو وقته أو أى أسباب أخرى، وليس للشركة المتحدة دخل فى ذلك".

ووصفت سوق الإنتاج فى مصر بأنه يشهد حالة رواج لولا انتشار فيروس كورونا الذى عطل العديد من الأعمال، موجهة الشكر لشركة سينرجى على تعاونها المثمر والتعامل باحترام واحترافية.