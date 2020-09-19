انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “الآن” وعبر بوابة مرور مصر.. استخرج رخصة سيارتك وجددها وبدل فاقد وتالف وانت في البيت وخلال دقائق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الآن وعبر بوابة مرور مصر يمكن لأصحاب السيارات الملاكي وحتى 2030 سي سي، استخراج رخص تسيير المركبات بشكل إلكتروني ومن المنزل وخلال خطوات بسيطة وسهلة تيسيراً على المواطنين ولتقليل التزاحم في ظل ظروف كورونا الحالية.

“الآن” وعبر بوابة مرور مصر.. استخرج رخصة سيارتك وجددها وانت بالبيت

وهذه خدمة جديدة من وزارة الداخلية المصرية، والتي تعمل بشكل دائم ومتواصل على استخراج جميع الوثائق الخاصة بالمرور بشكل إلكتروني ودون تكبد أي عناء أو مشقة من المواطنين، علماً بأن الخدمات المتاحة على مستوى الجمهورية.

وعبر بوابة مرور مصر أتاحت الداخلية كمرحلة أولى العديد من الخدمات التي يتم استخراجها وأنت في منزلك، ومنها استخراج وتجديد رخصة السيارات الملاكي، واستخراج بدل فاقد وتالف للرخص، وكذلك خدمة الإستعلام عن صحة بيانات الرخصة عند شراء سيارة.

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ويمكن لمتابعينا الخول للموقع من الرابط “www.moi.gov.eg“،كمت أن سداد جميع المبالغ من خلال خدمة فوري أو الكروت الصادرة من البنوك المصرية، وللمزيد خلال الفيديو التالي:

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