صور .. وزير الشباب يشهد انطلاق برلمان طلائع مصر فى الإسكندرية

انطلقت فعاليات دور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر، مساء أمس الجمعة، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على فتح قنوات الحوار مع الطلائع والشباب.





حضر انطلاق الفعاليات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من الشباب والطلائع من جميع محافظات الجمهورية.

ورحب المحافظ بشباب مصر من مختلف المحافظات على أرض الإسكندرية، مشيرا إلى ضرورة معرفة الشباب والطلائع بدور مجلس البرلمان ومسؤولياته، وتربيتهم علي ذلك منذ الصغر.

وأكد الشريف، أن جيل الشباب الحالى يعد من الأجيال القوية لما يمتازوا به بقدرتهم الفائقة على التعامل مع التكنولوجيا، مرحبا باستضافة جميع المبادرات الشبابية فى الإسكندرية.

وأدارا وزير الشباب والرياضة والمحافظ لقاء حواريا مفتوحا مع الشباب المتواجدين، ومناقشة أسئلتهم واستفساراتهم في كافة المجالات، وذلك لفتح قناة حوار وتواصل دائم بين الشباب والمسؤولين.

وطرح الشباب عدة أسئلة حول أهم المشروعات القومية بالإسكندرية وعلى رأسها مشروع محور المحمودية، ومخالفات البناء في الإسكندرية، وقانون التصالح، وفكرة إقامة متحف تحت الماء خصوصا بعد اكتشاف عدد من الآثار تحت الماء فى الإسكندرية.