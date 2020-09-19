شقاوة قائد وسط البلد.. وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم لطفل قصر النيل

كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن/ فريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بالوزارة، بتقديم الدعم للطفل الذى تداولت قصته على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو في الثالث عشر من عمره ويفترش الرصيف بشارع قصر النيل بوسط البلد ويرتدي ملابس ممزقة وتبدو على وجهه آثار شجار وعراك.

ورد إخطار لفريق التدخل السريع المركزى من السيد العقيد مأمور قسم شرطة عابدين بقيام فريق من مباحث القسم بالعثور على الطفل المذكور والذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفور توجه أعضاء الفريق ومأمورى الضبط القضائى لقسم الشرطة وتم إجراء دراسة حالة للطفل وتبين الاتى :-

الطفل يدعى / م. س. ع

وشهرتة "... شقاوة "

ويبلغ من العمر ١٤ عام ووالديه منفصلين

الأب يدعى س أ ع ويعمل نجار .

الأم تدعى ك م ص وتعمل عاملة نظافة .

ولديه أربعة أخوة هم :-

شاب ٢٤ عاما ويعمل نجار

شابة ١٨ عام

طفل ١٤ عام

طفلة ٦ سنوات

وأفاد الطفل بأنه يرتدى هذة الملابس الممزقة لإمتهان التسول وإستعطاف المارة لحصوله على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات، ويقوم بصرف الاموال التى يحصل عليها على شراء المواد المخدرة واللعب بالسيبر وأنه تم القبض عليه مرتين فى السنوات السابقة حتى لقب بشقاوة قائد الشارع بوسط البلد.

تم تحرير محضر قيد تحت رقم ٤٩٩٩لسنة ٢٠٢٠ وباشارت النيابة العامة بعابدين تحقيقاتها والتى إنتدبت أخصائية إجتماعية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لتحرير تقريرآ حول الطفل ووالدية والذى أسفر عن أنهم غير مأتمنين على رعاية الطفل وأصبح في خطر محدق وحياتة معرضة للخطر.

وعلى الفور قام أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الأطراف المعنية:-

١- الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب السيد المستشار النائب العام .

٢- الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث بالقاهرة بوزارة الداخلية .

٢- الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة لتوفير مكان أمن لإيداع الطفل وتوفير متطلباته الأساسية وتأهيلة حتى يخرج فرد صالح للمجتمع مرة أخرى وذلك فى ظل تحقيق المصلحة الفضلى له.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لإتخاذ الاتى:-

١- تتبع أسرة الطفل ودراسة حالاتها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية.

٢- تقديم الدعم والإرشاد النفسي للطفل ومتابعة حالتة النفسية داخل دار الرعاية.

٣- تقديم الدعم للطفل وعلاجة من إدمان المواد المخدرة.

٤- تكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى واتخاذ كافة إجراءات إيداع الأطفال في الشارع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهل لرعايتهم،. وتحقيقا للمصحلة الفضلى للطفل.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم التسرع في الحكم على بعض "البوستات" التي قد تحوي وراءها حقائق أعمق من الصور مما يشجع بعض الأفراد على التمادي في استخدام الإعلام المجتمعي لنشر إشاعات أو تضخيم قضايا، وعدم التعاطف مع ظاهرة التسول سواء كانوا صغار أو كبار ، كما تهيب بهم الإبلاغ عن أية مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هي أسر الأطفال أنفسهم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.