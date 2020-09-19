239 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى بالدبلومات الفنية اليوم

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، حيث بلغ عدد طلاب شهادة الدبلومات الفنية الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدة لجان سير.





وتستمر امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية حتى 1 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تقدير الدرجات بامتحانات الدور الثانى بداية من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، ويتم إعلان نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 خلال الفترة من 8 حتى 11 أكتوبر 2020.

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