الارصاد:طقس اليوم..حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ومن المتوقع نهارا أيضا أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن حركة الرياح فهي معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية، ونشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 24

سيوة 37 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

نخل 36 21

نويبع 37 30

طابا 35 26

كاترين 34 21

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 39 23

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 29

إدفو 44 27

أبوسمبل 45 28

الوادى الجديد 44 26

شلاتين 40 26

أبو رماد 39 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 38 28