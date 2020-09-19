غدا:اقامة معرض أهلا مدارس منتجات بسعر المصنع من 20 إلي 27 سبتمبر الجاري

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل سعي الحكومة الدائم للتخفيف علي المواطن قررت الحكومة المصرية إقامة معرض أهلا مدارس تحت اشراف وزارة التموين والسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومن المقرر أن يقام 19 معرض داخل 12 محافظة من محافظات مصر وصرح وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أنه من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 20 سبتمبر 2020 وحتي 27 سبتمبر 2020 وشدد وزير التموين علي ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا التاجي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأكد سيادة الوزير علي أن جميع المشاركين هم المصانع والمستوردين لتوفير السلع بأرخص الأسعار وبدون وسيط للبيع بالإضافة إلي وجود تخفيضات علي السلع لا تقل عن 20%.

معرض أهلا مدارس منتجات بسعر المصنع من 20 إلي 27 سبتمبر الجاري

يمكنكم الآن متابعينا الأعزاء شراء جميع مستلزمات المدارس من خلال معرض أهلا مدارس والذي يقدم جميع المنتجات التي يحتاج إليها الطلاب لجميع المراحل الدراسية وشدد وزير التموين علي القائمين علي المعرض علي عدم تواجد أي تجار تجزئه داخل المعرض وأن المعرض قاصر علي المصانع والمستوردين لضمان وصول المنتجات بأقل الأسعار للمستهلك لتخفيف من كاهل المواطنين ومن أهم المنتجات داخل المعارض:

الأدوات المكتبية (الكراسات- الكشاكيل- الأقلام -الألوان – الأدوات الهندسية)

شنط المدارس والزي المدرسي

الملابس والأحذية

الحاسبات الألية ومستلزماتها

المواد الغذائية

أماكن معرض أهلا مدارس للمنتجات المدرسية

قال الدكتور علي مصيلحي أنه من المقرر إقامة المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر بالإضافة إلي أكثر من 19 معرض ثابت بحوالي 12 محافظة وإقامة مجموعة من المعارض المتنقلة والتي تصل إلي 21 معرض إضافي بمشاركة أكثر من 175 مصنع وشركة بالمعارض المختلفة ويبدأ عمل المعارض بدأ من الغد الأحد الموافق 20-9-2020 وتنتهي 27-9-2020 وأكد الوزير علي أن بعض المحافظات قد تشهد تواجد أكثر من معرض وشدد علي المحافظين علي ضرورة توفير الأماكن للمعارض بكل محافظة.

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