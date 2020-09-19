خالد العنانى : 200 ألف سائح ألمانى زاروا مصر وعادوا دون أى شكاوى

وأشار الوزير، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى برلين، إلى أن مصر تعتبر من الدول التى بها معدل إصابات قليل نسبيا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، كما أن المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء عدد الإصابات فيها "صفر" .

وأضاف وزير السياحة، أنه قد حضر إلى ألمانيا للتباحث مع المسئولين الألمان حول عودة السياحة الألمانية لمصر والتعرف على الإجراءات المطلوبة من مصر فى هذا الشأن، وأثنى على دور السفارة المصرية والسفير المصرى لدى ألمانيا خالد جلال فى تنظيم عدد من اللقاءات المهمة مع المسئولين الألمان المعنيين بملف السياحة.

وقال العنانى إن السياحة الألمانية تتركز على مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإنه حتى الآن قدم أكثر من 200 الف سائح ألمانى إلى تلك المناطق وعادوا لبلادهم دون أى شكاوى، وحول الضوابط التى تتخذها مصر لوقاية السائحين، قال وزير السياحة: نحن نتبع ضوابط وقائية بطرق محترفة ومتطورة على أعلى مستوى لتأمين السائح خلال زيارته لمصر حيث نقوم بعمل اختبار Pcr للسائح القادم إلى مصر فضلا عن اختبار آخر فى طريق العودة للسائحين العائدين من البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه لا يوجد اصابات فى المحافظات السياحية، فى حين أن إجمالى الإصابات فى القاهرة والمدن أقل بكثير من ألمانيا نفسها وقد اطلعنا المسؤولين الألمان على ضوابطنا والإجراءات التى نتخذها فى مصر.

وحول لقاءاته خلال زيارته لبرلين، قال الوزير إن اللقاءات كانت إيجابية ومثمرة جدا وكان للجانب الألمانى بعض الاستفسارات تم توضيحها، حيث أشاد بالإجراءات والضوابط التى تتخذها مصر ووعد بدراسة الملف السياحى المصرى ووضعه على رأس أولويات الأجهزة المعنية.