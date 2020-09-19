الانتهاء من أعمال تحويل خط مياه أكتوبر .. وبدء عودة الخدمة لفيصل والهرم

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجارى فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وكانت الشركة، أعلنت فى بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق "هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطى – منشأة البكارى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية"، اعتبارا من مساء الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.