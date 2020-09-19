الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

تواصل وزارة النقل مشروع التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤخرا اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري ، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، مؤكدا أنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم إنجازه في زمن قياسي، فضلًا عن أن أعمال التطوير ستسهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية في القاهرة الكبرى.

وخلال الاجتماع، قال المهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل تقوم بتطوير وتوسعة الطريق الدائري ليستوعب الكثافات المرورية وسهولة الحركة والتنقل حول القاهرة الكبرى ليكون قطاع الطريق 60 م بعدد 7 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأضاف وزير النقل، أنه تم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 106كم، قيمتها 8 مليارات جنيه، لافتا إلى أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، بنسبة تنفيذ 20%، والمسافة من نفق سعد الشاذلي إلى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم، بنسبة إنجاز 30%، وكذا المسافة من تقاطع الإسكندرية الصحراوي إلى تقاطع الواحات بطول 8 كم، منوها إلى أنه سبق أن تم تطوير المسافة من الأوتوستراد إلى نفق سعد الشاذلي بطول 28.5 كم.

وأوضح المهندس كامل الوزير، أن القطاع العرضي للطريق الرئيسي الحالي يبلغ 4 حارات في كل اتجاه، عرضها الحالي 37.2م، أما القطاع العرضي الجاري تنفيذه، فيتمثل في 7 حارات في كل اتجاه بعرض 60 مترا.

ومن المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات.

دوت الخليج يرصد عددًا من المعلومات عن خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة، والتحديات التي تواجه المشروع في النقاط التالية...

التحديات

هناك عدد من التحديات التي تواجه سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في الآتي :

_ وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق.

_ توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500م، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة.

_ كذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500م

_ وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500م تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات.

_ كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550م مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير ب الطريق الدائري.

_ فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة إشغالات بطول 2650م.

_ معوقات استكمال كوبري السلام الجديد والتي تشمل وجود خط حديد 8 بوصة، وماسورة مياه،كما يوجد موقف عام للميكروباص، فضلا عن تداخله مع بنزينة وخط صرف صحي وخط تليفون.

_ وزير النقل قال انه تم تحديد كل مناطق المرافق المتعارضة، وتم إرسالها للوزارات المعنية، وفي حالة الانتهاء منها سيتم إنجاز المشروع في أقصر فترة ممكنة.

_ كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد دراسة سريعة عن تكلفة نقل المرافق؛ للبدء الفوري في تدبير التكلفة، ومن ثم سرعة تنفيذ المشروع.

تفاصيل المشروع

_ تبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه

_ قررت وزارة النقل إسناد أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة، إلى 10 شركات مقاولات محلية.

_ الانتهاء من جميع الأعمال خلال فترة زمنية بين 12- 18 شهرًا.

- الشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .

- تقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه.

- تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم.

- سيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته

- تهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات

- أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات

- القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد/ المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه

- يتم صيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم

- صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم

- صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا/ بنها بطول 15 كم

- صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم

- الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور

- صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة

- يتم صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة

-وضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين