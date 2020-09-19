الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بضوابط

وبحسب القرار، يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 300 فرد، طبقاً للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

كما نص القرار على السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن 50٪ من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصى 150 فرداً، طبقاً للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

وسمح القرار بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة فى الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك على ألا تزيد نسبة الحضور عن 50٪ من الطاقة الاستيعابية للمكان، طبقاً للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

ونص القرار كذلك على زيادة نسبة الإشغال التى تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50٪ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة.

كما نص القرار على السماح بإقامة صلاة الجنازة فى الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة وذلك فى غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقاً للضوابط التى تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة.

ويُسمح - بحسب القرار - باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار فى الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك، طبقاً للضوابط التى تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

ونص القرار كذلك على أن يكون تواجد الطلاب فى مقار المدارس والمعاهد والجامعات وفقاً للضوابط المحددة من السلطة المختصة، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة فى هذا الشأن.