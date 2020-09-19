الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة على الصعيد غدا.. وأمطار غزيرة بالسواحل وسيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، يكون مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط غربا، بينما يبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد معتدلا ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29.
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