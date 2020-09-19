مدبولي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة والوقوف على نسب التنفيذ.
وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر وخاصة العاصمة تمهيدا للانتهاء منها لانتقال موظفي الدولة إليها.
ومن المقرر أن يتفقد مدبولي الحي الحكومي وأبراج العاصمة الإدارية وعدد من المشروعات.
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