الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لـ محافظات "كفر الشيخ - بنى سويف - الفيوم - الإسكندرية - سوهاج - القليوبية - البحر الأحمر".





وبحسب بيان لوزارة الصحة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تتضمن القافلة التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل". وتجرى القوافل الكشف المجانى على المواطنين، وتستمر حتى الغد.

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