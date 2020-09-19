خانوا الأمانة .. عزل 3 أساتذة بعين شمس لتسريبهم الامتحانات

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطا الله، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة تسريب ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهم الدكاترة "ھ.ع.ا" و"أ.م.أ" و"س.س.م"، بتسريب امتحانات "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و"فرق وطوائف" و"تاريخ اليهود" و"قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة، ووصل فى المادة الأخيرة إلى مقابل ثلاثة آلاف جنيه، وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا، ورضخت لذلك الابتزاز حرصًا على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.

وأيدت المحكمة، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناءً على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلى أبوالمجد، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب كانت مثارًا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.

وشددت المحكمة، على أن الحكم الرادع ليضع حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية التى انتشر سرطانها للجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين بعد ماراثون الثانوية العامة والتى أرهقت ميزانية الأسر المصرية الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالى إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إنفاق الأسر على التعليم ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لمافيا الدروس الخصوصية فى الجامعات.

وحكم المحكمة بالإعدام الوظيفى لكل من خلع روب الجامعة وارتضى لنفسه أن يتحول إلى مقاول تعليم ومناهج من أجل حفنة جنيهات، لا سيما وأن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها فى مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها فى دول العالم، ضمن جهود بناء الإنسان هو ما أثمر عن إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة والحكومية والأهلية الدولية، وأصبحت مصر فى المرتبة الـ42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا فى مستوى جودة التعليم الجامعى، مما يقتضى عزل القائمين على الدروس الخصوصية.

ولفتت المحكمة، إلى أن الدروس الخصوصية فى الجامعات اتجار بالوظيفة وتربح منها، ويجب بتر القائمين عليها للحفاظ على مكتسبات جهود الدولة المصرية فى التعليم، وأن جُرم الأستاذ الجامعى الذى يخون الأمانة والثقة ويعطى دروسا خصوصية جرما جائرا فى حق الوطن وطلابه، وأن الدروس الخصوصية ميزة للطلاب الأثرياء على حساب كفاءة نظرائهم الفقراء وله أثره الوبيل على مستقبل شباب الأمة ويجب حماية أمن عقول الشباب والمجتمع، وليس لفريق من الطلاب لثرائهم أن يتقدموا على غيرهم انتهازا، ولا أن ينالوا قدرا من المزايا غير المشروعة يكونوا بها أكثر علوا من فقرائهم ، فيتميزن عن بعضهم بهتانا.

وأضافت أن الدروس الخصوصية تجعل شباب الأمة يرون أن معيار التعلم والنجاح يعتمد على المقدرة المالية وليس الكفاءة والجدارة والاستحقاق والموهبة، وأن العملية التعليمية تتحول بالدروس الخصوصية إلى صحراء جرداء وهجير لافح، ليس فيها ظل العلم ولا رواء التربية ولا مأوى الفضيلة، ويضحى علمُ أضاعَ جوهرَه الفقرُ وجهلٍ غَطىَّ عليه الثراءُ، مؤكدة أن هذه الظاهرة تخريب للتعليم الجامعى وتمييز لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم عن الطلاب الفقراء ومحدودى الدخل.

كما أكدت المحكمة أن ظاهرة الدروس الخصوصية إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات، ستؤدى إلى انهيار التعليم الجامعى وضعف خريجيه، وعلى رؤساء الجامعات ألا يقفوا من الظاهرة موقفا سلبيا وقد حملهم القانون مسؤولية مجابهتها، وعليهم أيضًا ايجاد نظام حقيقى للرقابة والمتابعة الفعلية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقضاء على تلك الظاهرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمة، وابتكار ما يتوافق منها مع ما يُمكن الطالب من تفاعله مع المحاضر، فالنصوص القانونية لا تكفى وحدها ما لم تحظ بتطبيق فعال ممن ناط بهم القانون لتنفيذ قواعده للقضاء على تلك الظاهرة التى أساءت للتعليم الجامعى المصرى صاحب الصدارة والريادة فى المنطقة العربية والإفريقية، وأن التعليم حجر الزاوية فى بناء المجتمعات المتحضرة لاتصالها بآمال النشء وطموحاتهم، وارتباطها بمصالح الدول ومقاييس تقدمها، مما يوجب أن يكون جهد أساتذتها فى البناء التعليمى داخل قاعات الدرس لا خارجه.

منوهة إلى أنه يتعين إيقاظ المثل العليا فى نفوس الشباب لتشكيل عقولهم وتحديد معالم الطريق تجاه وطنهم، فلا يرون قدوتهم فى الجامعة تنحدر إلى الاتجار بالدروس خصوصية فيتخاذلون ويمارون ويفرطون فى كل القيم والمثل التى كان يجب غرسها فى نفوسهم.

وقالت المحكمة، إن المشرع حظر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إعطاء دروسا خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ورصد عقوبة العزل لمن يخالفه، فالجامعات معقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهون.