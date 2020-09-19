صور.. الإسكان : جار الانتهاء من أعمال المرافق بأراضى الإسكان المتميز فى بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق بقطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الـ350 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة بدر، وذلك فى إطار تسليم قطع الأراضى كاملة المرافق للفائزين بها.





وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فى بيان صحفى، أن إجمالى قطع أراضى الإسكان المتميز الجارى تنفيذ أعمال المرافق لها حوالى 2289 قطعة أرض، وجار حالياً تنفيذ أعمال رصف الطرق واستكمال أعمال الإنارة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال فى التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة بالجهاز لمتابعة ما تم ويجرى من تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.