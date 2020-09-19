إطلاق 7 قوافل طبية فى 7 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

أطلقت وزارة الصحة، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك يومي 19 و20 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا فى بعض التخصصات الطبية، بمحافظات (كفر الشيخ - بني سويف - الفيوم - الإسكندرية - سوهاج - القليوبية - البحر الأحمر)، وذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمى لوزارة الصحة المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث أوضح "انفوجراف"، المناطق التى ستتوجه إليها هذه القوافل فى المحافظات.

وزارة الصحة على تويتر

من ناحية أخرى، خاطبت وزارة الصحة والسكان، الهيئات والجهات والمراكز التابعة لها، لتطبيق الزيادة في بدل المهن الطبية للأطقم الطبية، اعتبارًا من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتى بعد نشر القانون رقم 184 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، والذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.