تنافس على إدارة التجارة العالمية.. أفريقيا تدخل الجولة الثانية بمرشحتين

تتنافس أفريقيتان في الجولة الثانية من سباق الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وهما كل من الكينية أمينة محمد، والنيجيرية نجوزى أوكونجو.

دفعت كينيا بمرشحتها السفيرة أمينة محمد على منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلفا لروبرتو أزيفيدو الذي أعلن تنحيه عن المنصب فى 31 أغسطس 2020.

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أمينة محمد هي موظفة مدنية دولية تم انتخابها فى العديد من المناصب الدولية الرئيسية، كانت الممثل الدائم لـ كينيا فى بعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف من 2000-2006 كما عملت مديرة لأوروبا فى الكومنولث من 2006-2007.

وتولت محمد منصب الأمين الدائم لوزارة العدل والتماسك الوطني والدستوري في عام 2008، ومنذ يوليو 2011 عملت كمساعد للأمم المتحدة، كما عملت نائب المدير التنفيذي منذ عام 2011 حتى الآن، وعملت رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة عبر الوطنية فى الفترة من 2010 - 2011، مدير أوروبا ودول الكومنولث ومدير عام فى الفترة مابين 2006-2007، المستشار القانوني لكينيا في مختلف البعثات في الخارج فى الفترة مابين 1990-2000، ومستشار قانوني بوزارة الخارجية 1986-1990.

أما الدكتورة نجوزى أوكونجو، المرشحة النيجيرية، فتولت العديد من المناصب كان أهمها حقبة المالية النيجيرية مرتين، وكان آخرها بين عامي 2011 و2015 - وفي عام 2006، شغلت منصب وزير الشئون الخارجية.

أوكونجو سيدة بنت نفسها بنفسها حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وتحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإقليمي والتنمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



تشغل أوكونجو حاليًا مستشار أول في Lazard، وتم تصنيفها من قبل مجلة "فورتشن" كواحدة من أعظم 50 قائدًا عالميًا في عام 2015، ومن قبل "فوربس" لمدة خمس سنوات متتالية كواحدة من أقوى 100 امرأة في العالم، وفي عام 2014، اعترفت مجلة "تايم" بالدكتور أوكونجو إيويالا كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.