الطيران: استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء للطائرات بالمطارات السياحية حتى نهاية أكتوبر

قرر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، منح شركات الطيران العاملة بمطارات "محافظة البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح" تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاثة.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، الذي أشارت خلاله إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ منذ أبريل الماضي ومقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وكان وزير الطيران المدني، قرر منح شركات الطيران العاملة بالمطارات السياحية تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء، وذلك بعد عقد اجتماع تنسيقي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، لدراسة إمكانية توفير جميع التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، الذي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد.

وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.