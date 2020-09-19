نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يحذر من دعاة الفتنة والفوضى ويدعو للتصدي لهم بكل حسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم أبواق شريرة لمن يريدون تدمير دولنا، ويجب أن نتصدى جميعا وبكل حسم لكل من تسول له نفسه مجرد المساس بأمننا واستقرارنا.

وأكد الوزير أن التستر على دعاة الفوضى والتخريب وهدم الأوطان جريمة في حق الدين والوطن، وأن دعاة الهدم ما هم إلا أدوات مستأجرة لقوى الشر، وحفنة من الخونة لأوطانهم العملاء لأعدائه.

كما أكد أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، وأن وزارة الأوقاف ستفتتح بمحافظة البحيرة وبحضور السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (١٦ ) مسجدا بالبحيرة في إطار خطة الوزارة لافتتاح (٧٤ ) مسجدا الجمعة القادمة.

كما يؤكد أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنيه كلمة الدولة، وفِي مختلف المجالات: الصحة، والتعليم، والبنية التحية، وبناء الإنسان علميا وروحيا وثقافيا وإنسانيا، وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.