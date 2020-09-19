وتسير الشركة رحلة واحدة إلى تورنتو وبغداد وانجمينا والرياض ولندن وميلانو وباريس وروما وابوجا وفرانكفورت وامستردام وبرلين والدمام والخرطوم وبيروت والشارقة وواشنطن و3 رحلات لكل من دبى وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وإسطنبول. كما تسير الشركة 6 رحلات داخلية، إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا والأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسيّر 38 رحلة لنقل حوالى 5000 راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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