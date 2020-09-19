أرسل محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن العمرانية، خطابًا للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن شكاوى واستغاثات سكان منطقة الزهراء بحى العمرانية من توقف الأعمال فى مشروع محور الملك عبدالله، وترك الجهات القائمة على عملية التنفيذ للتراكمات والإشغالات بالمنطقة.





وأوضح فؤاد، فى تصريح له، اليوم السبت، أن هذا الأمر نتج عنه تردى المنظر العام وتراكم القمامة وصعوبة عيش المواطنين حياة أدمية فى هذا الوضع السيئ للمنطقة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الوزارة فى إطار الاستماع إلى شكاوى المواطنين وسرعة حلها. وطالب عضو مجلس النواب، إفادته بالجدول الزمنى المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع محور الملك عبدالله بمنطقة الزهراء وإزالة الإشغالات بالمنطقة حتى يتسنى الرد على شكاوى المواطنين واستغاثاتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب العمرانية يطالب بجدول زمنى للانتهاء من محور الملك عبدالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.