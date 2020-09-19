رئيس الوزراء يتفقد مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

وعلى أرض المشروع استمع مدبولى، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، إلى شرح من مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالى مسطحات بنائية 2 مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقى مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار المسؤولون، إلى أن نسبة تنفيذ الحى الحكومى بلغت 87%، وتم الانتهاء من الهيكل الإنشائى بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمبانى الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 "دور – سطح – بدروم" بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه، مقر وزارة المالية والذى تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات له كنموذج لباقى الوزارات، للاطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع إلى شرح من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقار بالحى الحكومى، والذى تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، وتمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال 20 شركة وطنية، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

كما تمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة فى الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلائم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وأجرى رئيس الوزراء، جولة فى عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التى تراعى أساليب العمل الحكومية، والتى سيتم تعميمها فى جميع الوزارات مع مراعاة خصوصي