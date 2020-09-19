مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية

أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقى السفير أسامة عبد الخالق، على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستورى بشكل عاجل.





وأكد عبد الخالق - خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف فى مالى الذى عقد اليوم السبت - على أهمية الحوار الوطنى المالى كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسى بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام 2015. ونوه بأن أى عقوبات مفروضة على مالى من جانب أى طرف اتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغى ضمان عدم تأثيرها على الشعب المالى الشقيق أو مساسها بتمتعه فى حقوق الإنسان الأساسية وفى مقدمتها الحق فى التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة. وطالب عبد الخالق، الاتحاد الإفريقى والتجمع الاقتصادى لدول غرب إفريقيا بمرافقة مالى وشعبها وصولاً إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب المالى نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية.

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